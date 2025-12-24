Новости Нашей Газеты

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article

Deux Strauss et Prokofiev : « Les instants dansent la valse »

L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les amoureux de musique et de tourbillons festifs à ses traditionnels concerts du Nouvel An, qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2026 à Genève et à Lausanne.