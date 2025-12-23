Новости Нашей Газеты

Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/dva-shtrausa-i-prokofev-mgnovenya-plyashut-vals
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
Deux Strauss et Prokofiev : « Les instants dansent la valse »

L’Orchestre de la Suisse Romande invite tous les amoureux de musique et de tourbillons festifs à ses traditionnels concerts du Nouvel An, qui auront lieu les 7 et 8 janvier 2026 à Genève et à Lausanne.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/deux-strauss-et-prokofiev-les-instants-dansent-la-valse
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
Two Strausses and Prokofiev: “Moments Whirl a Waltz”

The Orchestre de la Suisse Romande invites all music lovers – and all those who enjoy swirling to it – to its traditional New Year’s concerts, which will take place on 7 and 8 January 2026 in Geneva and Lausanne.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/two-strausses-and-prokofiev-moments-whirl-waltz

