Новости Нашей Газеты

Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»

Надежда Сикорская, Женева-Лозанна

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.

 

Жизнь в Швейцарии

Зимние каникулы в Швейцарии-2026

Заррина Салимова, Берн

Сколько стоит лыжный отдых в Швейцарских Альпах? Где дешевле всего кататься на лыжах? И какие курорты ориентированы на премиум-сегмент?

