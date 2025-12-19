Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Культура
Два Штрауса и Прокофьев – «мгновенья пляшут вальс»Надежда Сикорская, Женева-Лозанна
Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей музыки и кружения под нее на свои традиционные новогодние концерты, которые пройдут 7 и 8 января 2026 года в Женеве и в Лозанне.
Жизнь в Швейцарии
Зимние каникулы в Швейцарии-2026Заррина Салимова, Берн
Сколько стоит лыжный отдых в Швейцарских Альпах? Где дешевле всего кататься на лыжах? И какие курорты ориентированы на премиум-сегмент?