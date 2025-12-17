Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
«Леди Макбет Мценского уезда»: трагедия страсти, русский вариант
Миланский театр Ла Скала открыл сезон оперой Дмитрия Шостаковича в постановке российского режиссера Василия Бархатова.
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
«Lady Macbeth du district de Mtsensk» : la tragédie de la passion, à la russe
La saison du Théâtre de la Scala à Milan s’est ouverte avec l’opéra de Dmitri Chostakovitch dans une mise en scène du réalisateur russe Vassili Barkhatov.
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
“Lady Macbeth of the Mtsensk District”: the Tragedy of Passion, Russian Style
The season of Milan’s Teatro alla Scala opened with Dmitri Shostakovich’s opera staged by the Russian director Vasily Barkhatov.