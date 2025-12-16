Photo © N. Sikorsky
Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
«Леди Макбет Мценского уезда»: трагедия страсти, русский вариант

Миланский театр Ла Скала открыл сезон оперой Дмитрия Шостаковича в постановке российского режиссера Василия Бархатова.

https://rusaccent.ch/ru/blogpost/ledi-makbet-mcenskogo-uezda-tragediya-strasti-russkiy-variant
Photo © N. Sikorsky
L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
«Lady Macbeth du district de Mtsensk» : la tragédie de la passion, à la russe

La saison du Théâtre de la Scala à Milan s’est ouverte avec l’opéra de Dmitri Chostakovitch dans une mise en scène du réalisateur russe Vassili Barkhatov.

https://rusaccent.ch/fr/blogpost/lady-macbeth-du-district-de-mtsensk-la-tragedie-de-la-passion-la-russe
Photo © N. Sikorsky
Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
“Lady Macbeth of the Mtsensk District”: the Tragedy of Passion, Russian Style

The season of Milan’s Teatro alla Scala opened with Dmitri Shostakovich’s opera staged by the Russian director Vasily Barkhatov.

https://rusaccent.ch/en/blogpost/lady-macbeth-mtsensk-district-tragedy-passion-russian-style

