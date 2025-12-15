Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 100.31
Погода
Афиша
Solakov
Дедова
Алис Байи

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Шерстяные картины и русский след на выставке Алис Байи

В двух выставочных залах Кунстхауса Цюриха до 15 февраля 2026 года проходит выставка, посвященная родившейся в Женеве и скончавшейся в Лозанне художнице Алис Баий (1872–1938). Эта экcпозиция – результат сотрудничества цюрихского музея с Кантональным музеем изящных искусств Лозанны (MCBA).

Волна гриппа в Швейцарии

Показатели заболеваемости свидетельствуют о раннем начале эпидемии гриппа. Обеспокоенность врачей вызывает новый вариант вируса.

Самое читаемое

Vladimir Jurowski : « La musique peut se permettre d'être apolitique, mais le musicien ne le peut pas »  

Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.