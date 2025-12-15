Новости Нашей Газеты

Deux salles du Kunsthaus Zürich accueillent jusqu’au 15 février 2026 une exposition consacrée à l’artiste Alice Bailly (1872–1938), née à Genève et décédée à Lausanne. Cette présentation résulte d’une collaboration entre le musée zurichois et le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA).
В двух выставочных залах Кунстхауса Цюриха до 15 февраля 2026 года проходит выставка, посвященная родившейся в Женеве и скончавшейся в Лозанне художнице Алис Баий (1872–1938). Эта экcпозиция – результат сотрудничества цюрихского музея с Кантональным музеем изящных искусств Лозанны (MCBA).
Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.