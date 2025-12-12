Новости Нашей Газеты

Популярное за неделю
На кого работают швейцарцы?

Федеральное статистическое управление обнародовало данные о занятости граждан страны в швейцарских группах и об обороте иностранных транснациональных корпораций.

Самое читаемое

Иностранные дипломы в Швейцарии
Фото - Наша газета
Как сделать, чтобы ваш диплом был признан и всегда ли в этом есть необходимость? Квалифицированные ответы на эти вопросы дал сотрудник женевской кантональной службы профессиональной подготовки.
Владимир Димитриевич: «Я хотел быть свидетелем…»
Фото - Наша газета
Наш сегодняшний гость – основатель и бессменный глава крупнейшего издательства романдской Швейцарии L’Age d’Homme, человек, посвятивший большую часть своей жизни популяризации на Западе литературы Восточной Европы, в первую очередь, русской, и первым издавший на русском и французском языках роман "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана.