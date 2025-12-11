Новости Нашей Газеты

Слово «геноцид» признано Словом года-2025 для франкоязычной части Швейцарии

Надежда Сикорская, Цюрих

Результат ежегодного исследования Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) лишний раз продемонстрировал растущую политизацию Романдии.

Вызовы швейцарской часовой индустрии

Заррина Салимова, Вызовы швейцарской часовой индустрии

Как швейцарские производители часов реагируют на спад объемов продаж? И как они адаптируются к изменениям рынка?

Волна гриппа в Швейцарии

Показатели заболеваемости свидетельствуют о раннем начале эпидемии гриппа. Обеспокоенность врачей вызывает новый вариант вируса.