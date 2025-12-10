Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии
Как сэкономить на чиновниках?Надежда Сикорская, Берн-Женева
Бюрократия обходится швейцарской экономике в 30 миллиардов франков, а действующие нормы государственного регулирования оказывают давление на ВВП Швейцарии, утверждают различные предпринимательские ассоциации и призывают правительство принять меры для повышения конкурентоспособности страны.
Здоровье
Волна гриппа в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
Показатели заболеваемости свидетельствуют о раннем начале эпидемии гриппа. Обеспокоенность врачей вызывает новый вариант вируса.