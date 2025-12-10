Новости Нашей Газеты

Как сэкономить на чиновниках?

Надежда Сикорская, Берн-Женева

Бюрократия обходится швейцарской экономике в 30 миллиардов франков, а действующие нормы государственного регулирования оказывают давление на ВВП Швейцарии, утверждают различные предпринимательские ассоциации и призывают правительство принять меры для повышения конкурентоспособности страны.

Волна гриппа в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Показатели заболеваемости свидетельствуют о раннем начале эпидемии гриппа. Обеспокоенность врачей вызывает новый вариант вируса.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 95.35
Алис Байи
Дитер Рот
Даниил Трифонов

Экономика дарения

Почему наши подарки часто не производят ожидаемого эффекта? Какой бюджет готовы выделить швейцарцы на рождественские подарки в этом году? И что они собираются положить под елочку?

Шерстяные картины и русский след на выставке Алис Байи

В двух выставочных залах Кунстхауса Цюриха до 15 февраля 2026 года проходит выставка, посвященная родившейся в Женеве и скончавшейся в Лозанне художнице Алис Баий (1872–1938). Эта экcпозиция – результат сотрудничества цюрихского музея с Кантональным музеем изящных искусств Лозанны (MCBA).