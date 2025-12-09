Новости Нашей Газеты

12 ноября 2025 года почетный профессор Женевского университета, хорошо известный читателям Нашей Газеты, выступил на Русском кружке с докладом, приуроченным к собственному 90-летию. Речь шла не о подведении итогов, а лишь об осмыслении происходящего в контексте богатой событиями и встречами жизни выдающегося слависта. Для тех, кто не смог лично послушать профессора Нива, предлагаем краткое содержание выступления.