Новости Нашей Газеты

Экономика дарения

Заррина Салимова, Берн

Почему наши подарки часто не производят ожидаемого эффекта? Какой бюджет готовы выделить швейцарцы на рождественские подарки в этом году? И что они собираются положить под елочку?

Культура

Шерстяные картины и русский след на выставке Алис Байи

Надежда Сикорская, Цюрих

В двух выставочных залах Кунстхауса Цюриха до 15 февраля 2026 года проходит выставка, посвященная родившейся в Женеве и скончавшейся в Лозанне художнице Алис Баий (1872–1938). Эта экcпозиция – результат сотрудничества цюрихского музея с Кантональным музеем изящных искусств Лозанны (MCBA).

Жорж Нива: Исповедь русофила, от Сталинграда до Ирпени

12 ноября 2025 года почетный профессор Женевского университета, хорошо известный читателям Нашей Газеты, выступил на Русском кружке с докладом, приуроченным к собственному 90-летию. Речь шла не о подведении итогов, а лишь об осмыслении происходящего в контексте богатой событиями и встречами жизни выдающегося слависта. Для тех, кто не смог лично послушать профессора Нива, предлагаем краткое содержание выступления.

На кого работают швейцарцы?

Федеральное статистическое управление обнародовало данные о занятости граждан страны в швейцарских группах и об обороте иностранных транснациональных корпораций.