Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Экономика
Экономика даренияЗаррина Салимова, Берн
Почему наши подарки часто не производят ожидаемого эффекта? Какой бюджет готовы выделить швейцарцы на рождественские подарки в этом году? И что они собираются положить под елочку?
Культура
Шерстяные картины и русский след на выставке Алис БайиНадежда Сикорская, Цюрих
В двух выставочных залах Кунстхауса Цюриха до 15 февраля 2026 года проходит выставка, посвященная родившейся в Женеве и скончавшейся в Лозанне художнице Алис Баий (1872–1938). Эта экcпозиция – результат сотрудничества цюрихского музея с Кантональным музеем изящных искусств Лозанны (MCBA).