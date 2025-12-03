Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня. 

Наши люди

Жорж Нива: Исповедь русофила, от Сталинграда до Ирпени

Жорж Нива , Женева

12 ноября 2025 года почетный профессор Женевского университета, хорошо известный читателям Нашей Газеты, выступил на Русском кружке с докладом, приуроченным к собственному 90-летию. Речь шла не о подведении итогов, а лишь об осмыслении происходящего в контексте богатой событиями и встречами жизни выдающегося слависта. Для тех, кто не смог лично послушать профессора Нива, предлагаем краткое содержание выступления.

Подробнее
Политика

Кто будет покрывать расходы на армию?

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям швейцарских СМИ, Федеральный совет рассматривает возможность повышения НДС для финансирования перевооружения.

Подробнее
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 96.32
Погода
Афиша
Дитер Рот
Даниил Трифонов
Jerusalem Quartet

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Прорыв в борьбе с железодефицитом?

Исследователи ETHZ разработали новую форму железосодержащих добавок, которые усваиваются почти в два раза лучше по сравнению со стандартными препаратами.

Самое читаемое

Жорж Нива: Исповедь русофила, от Сталинграда до Ирпени

12 ноября 2025 года почетный профессор Женевского университета, хорошо известный читателям Нашей Газеты, выступил на Русском кружке с докладом, приуроченным к собственному 90-летию. Речь шла не о подведении итогов, а лишь об осмыслении происходящего в контексте богатой событиями и встречами жизни выдающегося слависта. Для тех, кто не смог лично послушать профессора Нива, предлагаем краткое содержание выступления.