Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Чем завершились переговоры между делегациями США, Украины и ЕС?
2 декабря в цюрихском Tonhalle российский пианист Даниил Трифонов исполнит произведения Танеева, Прокофьева, Мясковского и Шумана.
Исследователи ETHZ разработали новую форму железосодержащих добавок, которые усваиваются почти в два раза лучше по сравнению со стандартными препаратами.
В условиях глобальной неопределенности Швейцария вновь подтвердила свою репутацию тихой гавани и привлекательного места жительства для миллиардеров.
Швейцарский народ отверг обе инициативы федерального значения, а также высказал свое мнение по некоторым кантональным вопросам.
Программа концерта, который пройдет в Виктория-холле 6 ноября, целиком составлена из произведений Вольфганга Амадея Моцарта.