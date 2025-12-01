Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 97.01
Погода
Афиша
Даниил Трифонов
Jerusalem Quartet
Anni Albers Knot, 1947

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Прорыв в борьбе с железодефицитом?

Исследователи ETHZ разработали новую форму железосодержащих добавок, которые усваиваются почти в два раза лучше по сравнению со стандартными препаратами.

Самое читаемое