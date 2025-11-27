Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Культура
Литературная премия за «Единственную дочь»Надежда Сикорская, Монтрише
Вчера в Фонде Яна Михальского по литературе и письменности в Монрише состоялась ежегодная премия вручения Премии Яна Михальского. Ее лауреатом стала мексиканская писательница Гвадалупе Неттель за роман «Единственная дочь».
Швейцарский стиль
Императорская изморозь ФабержеАлександра Блен Курбатова, Женева
2 декабря 2025 года лондонский аукционный дом Christie’s выставит на торги «Зимнее яйцо», созданное Алмой Терезией Пихль в 1913 году.