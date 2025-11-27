Новости Нашей Газеты

Литературная премия за «Единственную дочь»

Надежда Сикорская, Монтрише

Вчера в Фонде Яна Михальского по литературе и письменности в Монрише состоялась ежегодная премия вручения Премии Яна Михальского. Ее лауреатом стала мексиканская писательница Гвадалупе Неттель за роман «Единственная дочь».

Швейцарский стиль

Императорская изморозь Фаберже

Александра Блен Курбатова, Женева

2 декабря 2025 года лондонский аукционный дом Christie’s выставит на торги «Зимнее яйцо», созданное Алмой Терезией Пихль в 1913 году.  

« L’Ange de la mort » sur les écrans suisses

Le film de Kirill Serebrennikov, La Disparition de Josef Mengele, présenté en avant-première au Festival de Cannes au mois de mai de cette année et consacré au criminel nazi qui parvint à échapper à la justice, arrive désormais sur les écrans du pays.

«Ангел смерти» на швейцарских экранах

Фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в мае этого года и который рассказывает о нацистском преступнике, сумевшем избежать наказания, выходит в национальный прокат.

Доходы швейцарцев не растут

Какими суммами располагают швейцарские домохозяйства? Каковы их основные статьи расходов? И что сдерживает рост доходов?

