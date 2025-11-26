Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Экономика
Кому выгоден бум на рынке недвижимости?Надежда Сикорская, Санкт-Галлен
Ответ на этот чисто ленинский вопрос однозначен – швейцарскому государству!
|
Образование и наука
Швейцарские стипендии для иностранных исследователейЗаррина Салимова, Берн
Конфедерация будет финансово поддерживать на треть меньше талантливых студентов и исследователей из-за рубежа, но будет выделять больше денег на каждого человека. Кто может получить эту стипендию? И как вообще поживают студенты в Швейцарии?