Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.24
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 97.77
Погода
Афиша
Даниил Трифонов
Jerusalem Quartet
Anni Albers Knot, 1947

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
« L’Ange de la mort » sur les écrans suisses

Le film de Kirill Serebrennikov, La Disparition de Josef Mengele, présenté en avant-première au Festival de Cannes au mois de mai de cette année et consacré au criminel nazi qui parvint à échapper à la justice, arrive désormais sur les écrans du pays.

«Ангел смерти» на швейцарских экранах

Фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в мае этого года и который рассказывает о нацистском преступнике, сумевшем избежать наказания, выходит в национальный прокат.

Самое читаемое

Доходы швейцарцев не растут

Какими суммами располагают швейцарские домохозяйства? Каковы их основные статьи расходов? И что сдерживает рост доходов?