Новости Нашей Газеты

Le 27 novembre, le Jerusalem Quartet se produira au Conservatoire de Genève. Trois de ses membres parlent parfaitement russe. Je vous présente ce merveilleux programme de musique de chambre et donne la parole à l’un des cofondateurs de l’ensemble.
Le film de Kirill Serebrennikov, La Disparition de Josef Mengele, présenté en avant-première au Festival de Cannes au mois de mai de cette année et consacré au criminel nazi qui parvint à échapper à la justice, arrive désormais sur les écrans du pays.
Фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в мае этого года и который рассказывает о нацистском преступнике, сумевшем избежать наказания, выходит в национальный прокат.