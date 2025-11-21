Новости Нашей Газеты

Le 27 novembre, le Jerusalem Quartet se produira au Conservatoire de Genève. Trois de ses membres parlent parfaitement russe. Je vous présente ce merveilleux programme de musique de chambre et donne la parole à l’un des cofondateurs de l’ensemble.
В прошлую пятницу читатели Нашей Газеты одними из первых узнали об итогах поистине исторического дня для швейцарской экономики. C тех пор появились подробности и выяснилось, что и тут есть недовольные!
Фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в мае этого года и который рассказывает о нацистском преступнике, сумевшем избежать наказания, выходит в национальный прокат.