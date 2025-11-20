Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Le 27 novembre, le Jerusalem Quartet se produira au Conservatoire de Genève. Trois de ses membres parlent parfaitement russe. Je vous présente ce merveilleux programme de musique de chambre et donne la parole à l’un des cofondateurs de l’ensemble.
Помимо выставки «Кирхнер x Кирхнер» в Бернcком художественном музее сейчас можно посетить экспозицию «Панорама Швейцарии», дающую более чем полное представление о трех веках швейцарской живописи.
По сообщениям RTS, в каждом втором здании в Женеве использована краска, содержащая свинец. Судя по всему, проблема касается всей Швейцарии.
Программа концерта, который пройдет в Виктория-холле 6 ноября, целиком составлена из произведений Вольфганга Амадея Моцарта.
В кантоне Фрибург будут действовать новые правила, касающиеся срока получения социальной помощи для желающих стать гражданами Швейцарии.
Российский часовщик Антон Суханов, решивший соединить традиции Карла Фаберже и принцип неваляшки, был удостоен награды «Часовое откровение».