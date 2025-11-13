Новости Нашей Газеты

Кураторы Фонда Бейлера в Базеле не стали ограничиваться этой осенью одной лишь «хитовой» выставкой Яёи Кусамы, о которой мы уже писали, и параллельно организовали еще одну экспозицию – «Краткая история точки в искусстве». Рассказываем, почему ее непременно стоит увидеть.