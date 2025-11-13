Новости Нашей Газеты

Число случаев ограблений домов в регионе Женевского озера продолжает расти

Надежда Сикорская, Женева

До праздников еще полтора месяца, а полиция уже призывает к бдительности, ведь именно когда почтенные граждане расслабляются, преступники проявляют наибольшую активность.

Удивительный мир Кевина Жерманье

Заррина Салимова, Лозанна

В Лозанне открылась первая выставка работ швейцарского дизайнера, чьи наряды носят Леди Гага, Тейлор Свифт и Бейонсе.

И снова к вопросу о натурализации

Что думает Федеральный совет об инициативе по упрощению процедуры получения гражданства? Почему уровень натурализации среди иностранцев второго поколения остается низким? И существует ли единый порядок проведения собеседований на натурализацию?

Каковы швейцарцы в быту?

Новое исследование Ikea позволяет заглянуть в швейцарские дома и узнать, как живет и что готовит Швейцария.

Точка, точка, запятая?

Кураторы Фонда Бейлера в Базеле не стали ограничиваться этой осенью одной лишь «хитовой» выставкой Яёи Кусамы, о которой мы уже писали, и параллельно организовали еще одну экспозицию – «Краткая история точки в искусстве». Рассказываем, почему ее непременно стоит увидеть.

