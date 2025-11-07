Новости Нашей Газеты

La force du destin, ou La guerre dans un pays neutre

Après trois ans d'absence, la soprano russe de renommée mondiale Anna Netrebko est de retour à l'Opernhaus Zürich. Elle y interprète la Donna Leonora de La forza del destino, chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi commandité par le tsar Alexandre II et présenté pour la première fois au public à Saint-Pétersbourg. La première zurichoise a eu lieu le 2 novembre, malgré une demande d’annulation émanant de l'ambassade d'Ukraine en Suisse.

«Сила судьбы», или Война в нейтральной стране

После трехлетнего отсутствия всемирно известная российская сопрано Анна Нетребко вернулась в Оперный театр Цюриха в роли Донны Леоноры в шедевре Джузеппе Верди, созданном по заказу царя Александра II и впервые представленного публике в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась несмотря на требование посольства Украины в Швейцарии об ее отмене.

Один Михаил Плетнев и 48 прелюдий

21 ноября ассоциация Аvetis приглашает на сольный концерт выдающегося российского музыканта, включившего в программу две глыбы пианистического репертуара.

Каковы швейцарцы в быту?

Новое исследование Ikea позволяет заглянуть в швейцарские дома и узнать, как живет и что готовит Швейцария.

Экспаты покидают Швейцарию?

Швейцарский рынок труда теряет свою привлекательность среди иностранных специалистов, особенно среди тех, кто работает в финансовом секторе.