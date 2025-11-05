Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
Дело о финансировании терроризмаЗаррина Салимова, Беллинцона
В Беллинцоне идет судебный процесс над двумя жителями Женевы, которые подозреваются в поддержке террористической организации в Косово.
|
Здоровье
Женевская сенсация – с большим «сердечком»Надежда Сикорская, Женева
Университетский госпиталь Женевы объявил об успешной частичной трансплантации сердца ребенку – это стало первой операцией такого рода в Европе и открыло новые перспективы в лечении сложных патологий сердца. Молодой пациент, страдающий сложным пороком сердца, получил трансплантат аортального и легочного клапанов.