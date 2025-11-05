Новости Нашей Газеты

Дело о финансировании терроризма

Заррина Салимова, Беллинцона

В Беллинцоне идет судебный процесс над двумя жителями Женевы, которые подозреваются в поддержке террористической организации в Косово.

Женевская сенсация – с большим «сердечком»

Надежда Сикорская, Женева

Университетский госпиталь Женевы объявил об успешной частичной трансплантации сердца ребенку – это стало первой операцией такого рода в Европе и открыло новые перспективы в лечении сложных патологий сердца. Молодой пациент, страдающий сложным пороком сердца, получил трансплантат аортального и легочного клапанов.

Сила судьбы
Spirits
Валлоттон

« Félix dans tous ses états »

Ainsi, pour contourner le « Vallotton Forever », anglicisme que les commissaires de l’actuelle exposition qui se tient au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ont accolé à l’un des artistes suisses les plus célèbres, pourrait-on – paraphrasant « Harry dans tous ses états », vieux film de Woody Allen –, qualifier cette rétrospective consacrée à Félix Vallotton.

La force du destin, ou La guerre dans un pays neutre

Après trois ans d'absence, la soprano russe de renommée mondiale Anna Netrebko est de retour à l'Opernhaus Zürich. Elle y interprète la Donna Leonora de La forza del destino, chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi commandité par le tsar Alexandre II et présenté pour la première fois au public à Saint-Pétersbourg. La première zurichoise a eu lieu le 2 novembre, malgré une demande d’annulation émanant de l'ambassade d'Ukraine en Suisse.

«Сила судьбы», или Война в нейтральной стране

После трехлетнего отсутствия всемирно известная российская сопрано Анна Нетребко вернулась в Оперный театр Цюриха в роли Донны Леоноры в шедевре Джузеппе Верди, созданном по заказу царя Александра II и впервые представленного публике в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась несмотря на требование посольства Украины в Швейцарии об ее отмене.

