Новости Нашей Газеты

« Félix dans tous ses états »

Ainsi, pour contourner le « Vallotton Forever », anglicisme que les commissaires de l’actuelle exposition qui se tient au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ont accolé à l’un des artistes suisses les plus célèbres, pourrait-on – paraphrasant « Harry dans tous ses états », vieux film de Woody Allen –, qualifier cette rétrospective consacrée à Félix Vallotton.

«Разбирая Валлоттона»

Так, перефразируя название старого фильма Вуди Аллена «Deconstructing Harry», можно было бы назвать выставку «Валлоттон навсегда», идущую в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне и посвященную одному из самых известных швейцарских художников.

Иньяцио Кассис не меняет позицию

Вернувшись из своего турне по Ближнему Востоку, федеральный советник, возглавляющий швейцарский МИД, выразил удовлетворение «общей позицией» по мирному плану в отношении Газы.

Не платите выкуп!

Такой совет дали гражданам Швейцарии Федеральная прокуратура (MPC), Федеральное полицейское управление (fedpol) и Федеральное управление по кибербезопасности (OFCS) в совместном коммюнике.

Грипп, ковид, бронхиолит

Респираторные заболевания снова активно распространяются, волна гриппа на подходе – каким группам населения рекомендовано сделать прививку?