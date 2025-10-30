Новости Нашей Газеты

«Разбирая Валлоттона»

Надежда Сикорская, Лозанна

Так, перефразируя название старого фильма Вуди Аллена «Deconstructing Harry», можно было бы назвать выставку «Валлоттон навсегда», идущую в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне и посвященную одному из самых известных швейцарских художников.

В чем швейцарские спортсмены поедут на Олимпиаду?

Заррина Салимова, Берн

В феврале в Милане и Кортине-д’Ампеццо состоятся XXV Зимние Олимпийские игры. Одежду для национальной сборной Швейцарии разрабатывала компания Ochsner Sport.

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Федеральный совет поощряет обладателей статуса S к трудоустройству

Причем как можно быстрее. На своем заседании 22 октября 2025 года он принял решение о том, что изменения в два соответствующих постановления с целью упрощения административных процедур для работодателей и стимулирования потенциальных работников к профессиональной интеграции вступят в силу уже 1 декабря этого года.

Ношение хиджаба в школах не должно быть запрещено

Федеральный совет выступает против общего запрета ношения хиджаба ученицами в школах обязательного образования. В своем отчете от 22 октября 2025 года он приходит к выводу, что действующее законодательство в достаточной степени гарантирует участие всех учениц в занятиях в целом, и в частности в занятиях физкультурой и плаванием.