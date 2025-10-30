Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Культура
«Разбирая Валлоттона»Надежда Сикорская, Лозанна
Так, перефразируя название старого фильма Вуди Аллена «Deconstructing Harry», можно было бы назвать выставку «Валлоттон навсегда», идущую в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне и посвященную одному из самых известных швейцарских художников.
Швейцарский стиль
В чем швейцарские спортсмены поедут на Олимпиаду?Заррина Салимова, Берн
В феврале в Милане и Кортине-д’Ампеццо состоятся XXV Зимние Олимпийские игры. Одежду для национальной сборной Швейцарии разрабатывала компания Ochsner Sport.