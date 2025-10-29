Новости Нашей Газеты

Жизнь в Швейцарии Ношение хиджаба в школах не должно быть запрещено Надежда Сикорская, Берн Федеральный совет выступает против общего запрета ношения хиджаба ученицами в школах обязательного образования. В своем отчете от 22 октября 2025 года он приходит к выводу, что действующее законодательство в достаточной степени гарантирует участие всех учениц в занятиях в целом, и в частности в занятиях физкультурой и плаванием. Подробнее