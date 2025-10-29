Новости Нашей Газеты

Ношение хиджаба в школах не должно быть запрещено

Надежда Сикорская, Берн

Федеральный совет выступает против общего запрета ношения хиджаба ученицами в школах обязательного образования. В своем отчете от 22 октября 2025 года он приходит к выводу, что действующее законодательство в достаточной степени гарантирует участие всех учениц в занятиях в целом, и в частности в занятиях физкультурой и плаванием.

Золотая лихорадка в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Что влияет на цену на золото? Сколько золота хранят швейцарские инвесторы? И как швейцарская золотообрабатывающая промышленность планирует сделать сектор более прозрачным?

La culture russe est-elle condamnée ?

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.

Обречена ли русская культура?

Этот вопрос – в центре нового сборника Михаила Шишкина «Корабль из белого мрамора», вышедшего недавно на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и доступного в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады.

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Федеральный совет поощряет обладателей статуса S к трудоустройству

Причем как можно быстрее. На своем заседании 22 октября 2025 года он принял решение о том, что изменения в два соответствующих постановления с целью упрощения административных процедур для работодателей и стимулирования потенциальных работников к профессиональной интеграции вступят в силу уже 1 декабря этого года.

Иньяцио Кассис не меняет позицию

Вернувшись из своего турне по Ближнему Востоку, федеральный советник, возглавляющий швейцарский МИД, выразил удовлетворение «общей позицией» по мирному плану в отношении Газы.