Новости Нашей Газеты

Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней

Надежда Сикорская, Берн

На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными.

Уголок гурмана

С днем рождения, молочный шоколад!

Заррина Салимова, Берн

Сладкий символ Швейцарии отмечает в этом году свое 150-летие.

La culture russe est-elle condamnée ?

Cette question est au cœur du nouveau recueil d’essais de Mikhaïl Chichkine, Le Bateau de marbre blanc, paru récemment en français aux éditions lausannoises Éditions Noir sur Blanc et disponible dans les librairies de Suisse, France, Belgique et Canada.

Люба Манц: Женщина-легенда
Накануне Международного женского дня мы с удовольствием знакомим наших читателей с еще одной из наших выдающихся соотечественниц.