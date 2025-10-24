Новости Нашей Газеты

Жизнь в Швейцарии Когда рост преступности опережает рост средств борьбы с ней Надежда Сикорская, Берн На наших глазах Швейцария утрачивает репутацию не только нейтральной страны, но и страны безопасной, что не может не отразиться на ее привлекательности. Терроризм, организованная преступность, киберпреступность, радикализация: угрозы, нависающие над Швейцарией, никогда не были столь серьезными. Подробнее