Новости Нашей Газеты

Обречена ли русская культура?

Надежда Сикорская, Лозанна

Этот вопрос – в центре нового сборника Михаила Шишкина «Корабль из белого мрамора», вышедшего недавно на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и доступного в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады.

Швейцарский стиль

100 лет истории моды на подиуме

Заррина Салимова, Базель/Вайль-на-Рейне

В музее дизайна Vitra открылась выставка, посвященная истории и культурному значению модных показов.

Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

