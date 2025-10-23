Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Культура
Обречена ли русская культура?Надежда Сикорская, Лозанна
Этот вопрос – в центре нового сборника Михаила Шишкина «Корабль из белого мрамора», вышедшего недавно на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и доступного в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады.
|
Швейцарский стиль
100 лет истории моды на подиумеЗаррина Салимова, Базель/Вайль-на-Рейне
В музее дизайна Vitra открылась выставка, посвященная истории и культурному значению модных показов.