Новости Нашей Газеты

Ремесленные традиции в швейцарских замках

Заррина Салимова, Берн

В воскресенье, 5 октября, уже в десятый раз пройдет День швейцарских замков. В этом году акция будет посвящена ремеслам. 

Все (?) привидения в гости к нам

Ника Пархомовская, Базель

В Художественном музее Базеля – новая тематическая выставка. На сей раз в фокусе кураторов – привидения. Рассказываем о том, какое отношение призраки имеют к визуальному искусству и кому может быть интересно на это посмотреть.

CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 101.74
Эрнст Людвиг Кирхнер. Русские танцоры, 1909
Пуговицы на выставке "Tender Buttons"

Результаты голосования 28 сентября

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Встретились в Берне Кирхнер и Кирхнер

В Бернском художественном музее проходит выставка, в основе которой лежит первая ретроспектива работ выдающегося представителя экспрессионизма, состоявшаяся в 1933 году в Берне.

1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?

Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.

В Швейцарии грядет исторический референдум

Десять кантонов поддержали референдум против изменений в индивидуальном налогообложении. Особенным это голосование делает тот факт, что оно было инициировано кантональными парламентами – такое в швейцарской истории происходило лишь однажды.

Оперные радости

Два прекрасных оперных спектакля за неделю – это, согласитесь, подарок судьбы. Но для того, чтобы получить его, надо было отправиться в Цюрих, что мы и сделали.

Наталья Золкина и ее яркий мир неслышного языка

В нашу редакцию приходит много писем. Самых разных. Часто люди обращаются за советами в областях, в которых мы ничем не можем помочь, а потому очень радуемся, если помощь оказывается в наших силах. Сегодняшняя публикация – результат такого «спонтанного письма в редакцию» и последовавшей за ним переписки с автором, Натальей Золкиной, образцом «нашего человека», стремящегося реализовать свой потенциал и не сдаваться перед лицом драматических обстоятельств.

