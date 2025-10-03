Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
Ремесленные традиции в швейцарских замкахЗаррина Салимова, Берн
В воскресенье, 5 октября, уже в десятый раз пройдет День швейцарских замков. В этом году акция будет посвящена ремеслам.
|
Культура
Все (?) привидения в гости к намНика Пархомовская, Базель
В Художественном музее Базеля – новая тематическая выставка. На сей раз в фокусе кураторов – привидения. Рассказываем о том, какое отношение призраки имеют к визуальному искусству и кому может быть интересно на это посмотреть.