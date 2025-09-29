Новости Нашей Газеты

1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?

Надежда Сикорская, Берн

Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.

Результаты голосования 28 сентября

Заррина Салимова, Берн

Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.

Alain Blum et Emilia Koustova : « L'histoire nous montre à quel point l'avenir est imprévisible ! »

Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.

Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Внешняя торговля Швейцарии в зоне турбулентности

Введение Дональдом Трампом таможенных тарифов не проходит бесследно. В прошлый четверг Федеральная таможенная служба опубликовала данные по внешней торговле за август, которые должны заставить задуматься не только экономистов, но и политиков.

