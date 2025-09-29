Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Экономика
1 октября 2025 года – веха для мировой фармацевтики?Надежда Сикорская, Берн
Президент Дональд Трамп объявил в прошлый четверг, что с 1 октября на брендовые или патентованные фармацевтические продукты будет введен 100-процентный тариф, за исключением случаев, когда производитель лекарств строит производственный завод в США.
Политика
Результаты голосования 28 сентябряЗаррина Салимова, Берн
Граждане Швейцарии высказали свое мнение относительно реформы налогообложения жилой недвижимости и введения электронного удостоверения личности.