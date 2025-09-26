Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Экономика
В Швейцарии сохраняется нулевая ключевая ставкаЗаррина Салимова, Берн
Как Швейцарский национальный банк оценивает экономическую ситуацию в стране? И какова вероятность введения отрицательных процентных ставок в будущем?
Культура
Кандинский и другие. Снова в ЛюцернеНика Пархомовская, Люцерн
В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.