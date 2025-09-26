Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

Экономика

В Швейцарии сохраняется нулевая ключевая ставка

Заррина Салимова, Берн

Как Швейцарский национальный банк оценивает экономическую ситуацию в стране? И какова вероятность введения отрицательных процентных ставок в будущем?

Подробнее
Культура

Кандинский и другие. Снова в Люцерне

Ника Пархомовская, Люцерн

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Подробнее
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 105.05
Погода
Афиша
Пуговицы на выставке "Tender Buttons"
Nuage
Prokofiev & Friends

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Кандинский и другие. Снова в Люцерне

В Художественном музее Люцерна открыта чрезвычайно интересная выставка, в названии которой на первое место вынесено имя знаменитого русского художника. Рассказываем подробнее о возвращении (пусть и временном) в город на прекрасном озере работ Кандинского, Пикассо, Миро и других художников.

Всего просмотров: 4350
Alain Blum et Emilia Koustova : « L'histoire nous montre à quel point l'avenir est imprévisible ! »

Les auteurs m’envoient souvent leurs livres, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de recherches scientifiques. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de tous les présenter, c'est pourquoi je sélectionne ceux qui, à mon avis, sont susceptibles de susciter le plus d'intérêt chez mes lecteurs. « Déportés pour l’éternité. Survivre à l’exil stalinien, 1939-1991 » en fait partie.

Всего просмотров: 3002
«За танцы каждый день!»

В преддверии национального референдума 28 сентября 2025 рассказываем о неожиданном вопросе, вынесенном на голосование в кантоне Тургау и о других темах, привлекавших в прошлом внимание к Швейцарии всего мира своей оригинальностью.

Всего просмотров: 1370

Самое читаемое

«Музыкальная степь» Оркестра Романдской Швейцарии
Сергей Хачатрян (© Marco Borggreve) и Туган Сохиев (© Marc Brenner)

Так называется серия из трех концертов, в которых Оркестр под управлением дирижера Тугана Сохиева и скрипач Сергей Хачатрян исполнят произведения Чайковского, Прокофьева и Лили Буланже в Женеве и Лозанне.

Всего просмотров: 594
«Нежные пуговки»

В Музее Ариана открылась выставка об истории маленького предмета, без которого немыслим современный гардероб.

Всего просмотров: 561
Эмилия Кустова и Ален Блюм: «История показывает, насколько будущее непредсказуемо!»

Французские историки написали книгу, посвященную сталинским депортациям, механизмам репрессий и судьбам некоторых жертв. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторами, мнения которых могут не совпадать с мнением редакции.

Всего просмотров: 879