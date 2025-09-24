Новости Нашей Газеты

То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.