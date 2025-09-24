Новости Нашей Газеты

Эмилия Кустова и Ален Блюм: «История показывает, насколько будущее непредсказуемо!»

Надежда Сикорская, Женева

Французские историки написали книгу, посвященную сталинским депортациям, механизмам репрессий и судьбам некоторых жертв. Предлагаем вашему вниманию интервью с авторами, мнения которых могут не совпадать с мнением редакции.

Здоровье

Сколько будет стоить медстраховка в 2026 году?

Заррина Салимова, Берн

И как ультиматум, предъявленный Дональдом Трампом фармацевтическим компаниям, может повлиять на стоимость лекарственных средств в Швейцарии?

«Апокалипсисы. Что вы видели в Хиросиме?»

Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы.

Провокационные часы Swatch

Швейцарский бренд выпустил часы, где цифры 3 и 9 поменяны местами – как ответ на американские тарифы в размере 39%.

Как сократить расходы на здравоохранение?

То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.

Внешняя торговля Швейцарии в зоне турбулентности

Введение Дональдом Трампом таможенных тарифов не проходит бесследно. В прошлый четверг Федеральная таможенная служба опубликовала данные по внешней торговле за август, которые должны заставить задуматься не только экономистов, но и политиков.

