Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Экономика
Внешняя торговля Швейцарии в зоне турбулентностиНадежда Сикорская, Берн
Введение Дональдом Трампом таможенных тарифов не проходит бесследно. В прошлый четверг Федеральная таможенная служба опубликовала данные по внешней торговле за август, которые должны заставить задуматься не только экономистов, но и политиков.
|
Политика
Кто выступает против абортов в Швейцарии?Заррина Салимова, Цюрих
В ряде стран, например в США, Польше или Венгрии, право на аборт подвергается сомнению. Противники доступа к легальному прерыванию беременности есть и в Швейцарии.