Новости Нашей Газеты

Культура
«Апокалипсисы. Что вы видели в Хиросиме?»Надежда Сикорская, Женева
Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы.
Уголок гурмана
Лучший в мире сыр делают в ШвейцарииЗаррина Салимова, Невшатель
Грюйер, изготавливаемый на невшательской сыроварне La Côte-aux-Fées, получил золотую медаль на конкурсе, прошедшем во французском городе Тур.