Новости Нашей Газеты

«Апокалипсисы. Что вы видели в Хиросиме?»

Надежда Сикорская, Женева

Так называется выставка в женевском Международном музее Реформации, посвященная печальной годовщине – 80-летию атомной бомбардировки американцами двух японских городов. В ее центре – инсталляция фотографа Николя Криспини, поговорившего с тринадцатью свидетелями неслыханной доселе катастрофы.

Уголок гурмана

Лучший в мире сыр делают в Швейцарии

Заррина Салимова, Невшатель

Грюйер, изготавливаемый на невшательской сыроварне La Côte-aux-Fées, получил золотую медаль на конкурсе, прошедшем во французском городе Тур.

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Как сократить расходы на здравоохранение?

То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.

Провокационные часы Swatch

Швейцарский бренд выпустил часы, где цифры 3 и 9 поменяны местами – как ответ на американские тарифы в размере 39%.

