Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Здоровье
Как сократить расходы на здравоохранение?Надежда Сикорская, Берн
То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.
|
Швейцарский стиль
Провокационные часы SwatchЗаррина Салимова, Биль/Бьенн
Швейцарский бренд выпустил часы, где цифры 3 и 9 поменяны местами – как ответ на американские тарифы в размере 39%.