Новости Нашей Газеты

Как сократить расходы на здравоохранение?

Надежда Сикорская, Берн

То, что стоимость медицинской страховки в будущем году снова повысится, уже известно. Под вопросом пока лишь размер повышения. Так что растущая дороговизна здравоохранения вновь в центре внимания как политиков, так и простых смертных. Мнений и предложений много, мы постарались вычленить основные.

Швейцарский стиль

Провокационные часы Swatch

Заррина Салимова, Биль/Бьенн

Швейцарский бренд выпустил часы, где цифры 3 и 9 поменяны местами – как ответ на американские тарифы в размере 39%.

Махагони посреди Базеля

В начале нового сезона в Театре Базеля – сразу несколько громких премьер. Один из художественных руководителей драматической труппы, режиссер Анту Ромеро Нуньес представил публике «Гамлета», а интендант театра и художественный руководитель оперы Бенедикт фон Петер – «Расцвет и падение города Махагони». Рассказываем об этом впечатляющем спектакле подробнее.

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Грехи швейцарские

Со времен Николая Карамзина и сама Швейцария, и жители ее представляются многим слегка идеализированными. Однако, как показал опрос института изучения общественного мнения gfs.bern, швейцарцы – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Может ли UBS стать американским банком?

По данным New York Post, руководство UBS обсуждало с американскими властями вопрос о переносе штаб-квартиры в США. Эта информация просочилась в прессу в разгар парламентской сессии, в ходе которой обсуждается ужесточение банковского регулирования в Швейцарии.

