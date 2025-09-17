Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Экономика
Может ли UBS стать американским банком?Заррина Салимова, Берн
По данным New York Post, руководство UBS обсуждало с американскими властями вопрос о переносе штаб-квартиры в США. Эта информация просочилась в прессу в разгар парламентской сессии, в ходе которой обсуждается ужесточение банковского регулирования в Швейцарии.
Жизнь в Швейцарии
Грехи швейцарскиеНадежда Сикорская, Берн
Со времен Николая Карамзина и сама Швейцария, и жители ее представляются многим слегка идеализированными. Однако, как показал опрос института изучения общественного мнения gfs.bern, швейцарцы – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо.