Новости Нашей Газеты

Может ли UBS стать американским банком?

Заррина Салимова, Берн

По данным New York Post, руководство UBS обсуждало с американскими властями вопрос о переносе штаб-квартиры в США. Эта информация просочилась в прессу в разгар парламентской сессии, в ходе которой обсуждается ужесточение банковского регулирования в Швейцарии.

Жизнь в Швейцарии

Грехи швейцарские

Надежда Сикорская, Берн

Со времен Николая Карамзина и сама Швейцария, и жители ее представляются многим слегка идеализированными. Однако, как показал опрос института изучения общественного мнения gfs.bern, швейцарцы – такие же люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Vladimir Jurowski : « La musique peut se permettre d'être apolitique, mais le musicien ne le peut pas »  

Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.

Находка аукционного дома Piguet Hôtel des Ventes

«Пейзаж с фигурами у реки», написанный в 1801 году женевским художником Адамом Топпфером и купленный императрицей Марией Федоровной, оценен в 20 000 – 30 000 швейцарских франков.

Объявлены финалисты GPHG

Фонд Женевской премии часового искусства отобрал 90 моделей часов, которые будут соревноваться за звание лучших в этом году.

Еврейские мотивы в европейской музыке

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

Американские тарифы и швейцарский бизнес

Ждет ли швейцарскую экономику рецессия? Как скажется на росте ВВП возможный перенос производства фармацевтической продукции в США? И как швейцарские предприятия корректируют свои экспортные стратегии в связи с таможенной политикой США?

