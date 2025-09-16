Новости Нашей Газеты

Американские тарифы и швейцарский бизнес

Заррина Салимова, Берн

Ждет ли швейцарскую экономику рецессия? Как скажется на росте ВВП возможный перенос производства фармацевтической продукции в США? И как швейцарские предприятия корректируют свои экспортные стратегии в связи с таможенной политикой США?

Еврейские мотивы в европейской музыке

Надежда Сикорская, Женева

Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.

