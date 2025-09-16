Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Экономика
Американские тарифы и швейцарский бизнесЗаррина Салимова, Берн
Ждет ли швейцарскую экономику рецессия? Как скажется на росте ВВП возможный перенос производства фармацевтической продукции в США? И как швейцарские предприятия корректируют свои экспортные стратегии в связи с таможенной политикой США?
Культура
Еврейские мотивы в европейской музыкеНадежда Сикорская, Женева
Женевская Ассоциация Друзей еврейской музыки приглашает на воскресный концерт под названием «Прокофьев и друзья», организованный силами музыкантов-интернационалистов.