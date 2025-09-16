Новости Нашей Газеты

С 15 по 19 сентября в Базеле пройдет фестиваль под названием «Macht Musik» – «Делать музыку», позиционирующий себя как «фестиваль, посвященный свободе искусства в условиях диктатуры». В день открытия за пульт Симфонического оркестра Берлинского радио встанет его главный дирижер, представитель известной российской династии, эксклюзивное интервью с которым мы предлагаем вашему вниманию.