La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.
Ведущие швейцарские вузы EPFL и EPFZ мобилизовали 150 инженеров и профессоров и использовали ресурсы суперкомпьютера Alps для создания суверенной языковой модели, лежащей в основе услуг ИИ. У Apertus глобальные амбиции, и в скором времени его сможет опробовать каждый.
С 4 по 14 сентября в городе на Лиммате пройдет ставший уже традиционным фестиваль дизайна Zurich Design Weeks. В программе – выставки, экскурсии, инсталляции и мастер-классы для всех, кто интересуется дизайном.
С 15 по 19 сентября в Базеле пройдет фестиваль под названием «Macht Musik» – «Делать музыку», позиционирующий себя как «фестиваль, посвященный свободе искусства в условиях диктатуры». В день открытия за пульт Симфонического оркестра Берлинского радио встанет его главный дирижер, представитель известной российской династии, эксклюзивное интервью с которым мы предлагаем вашему вниманию.
Du 15 au 19 septembre se déroulera à Bâle un festival intitulé « Macht Musik » – « Faire de la musique » –, événement qui se positionne comme « un festival consacré à la liberté de l'art sous la dictature ». Le jour de l'ouverture, le chef principal de l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin (Rundfunk-Sinfoniorchesters Berlin, RSB), Vladimir Jurowski, représentant d'une illustre dynastie musicale russe, prendra place au pupitre. Je vous propose une interview exclusive avec lui ; j’espère qu’elle repondéra à plusieurs questions de mes lecteurs.