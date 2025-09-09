Новости Нашей Газеты

Из каких регионов приезжают украинские беженцы?

Заррина Салимова, Берн

Новые данные дают представление о том, как много выходцев из Украины могут оказаться затронутыми ужесточением статуса S.

«Одна, но пламенная страсть»

Надежда Сикорская, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Знаменитая лермонтовская строка прекрасно отражает суть проекта, родившегося в лоне одной отдельно взятой семьи и давно ставшего общественным достоянием: нынешний выпуск фестиваля Musique de Chambre aux Monts d'Or, проходящего близ Лиона, – десятый по счету.

НАДЕЖДА СИКОРСКАЯ: «Русский тенор Соломон»

Matthias Schulz : « Il ne faut pas s’en prendre aux artistes ! »

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Какое наследие мы защищаем?

Под таким девизом 13 и 14 сентября 2025 пройдут в Швейцарии 32-е Европейские дни наследия. На этот раз в центре внимания организаторов оказалась архитектура.

Дарить нельзя наследовать

В преддверии голосования по инициативе о налоге на наследство богатые швейцарцы все чаще передают состояние следующему поколению.

