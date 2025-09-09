Новости Нашей Газеты

Культура «Одна, но пламенная страсть» Надежда Сикорская, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Знаменитая лермонтовская строка прекрасно отражает суть проекта, родившегося в лоне одной отдельно взятой семьи и давно ставшего общественным достоянием: нынешний выпуск фестиваля Musique de Chambre aux Monts d'Or, проходящего близ Лиона, – десятый по счету. Подробнее