Новости Нашей Газеты

Культура
Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!»Надежда Сикорская, Цюрих
Сезон Оперного театра Цюриха откроется балетом «Concerto» - знаменитый британский хореограф сэр Кеннет Макмиллан перевел на язык танца музыку Дмитрия Шостаковича. А в целом программа предстоящего года такая, что хочется бросить все и переехать в город на Лиммате. Наша Газета предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с новым директором театра, для которого этот сезон в Цюрихе – первый.
Жизнь в Швейцарии
Аббатство Отрив: как «читать» средневековую архитектуру?Заррина Салимова, Фрибург
Аббатская церковь Святой Марии открылась после четырех лет реконструкции – прекрасный повод узнать побольше об этой жемчужине цистерцианской архитектуры в Швейцарии.