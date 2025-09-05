Новости Нашей Газеты

Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!»

Надежда Сикорская, Цюрих

Сезон Оперного театра Цюриха откроется балетом «Concerto» - знаменитый британский хореограф сэр Кеннет Макмиллан перевел на язык танца музыку Дмитрия Шостаковича. А в целом программа предстоящего года такая, что хочется бросить все и переехать в город на Лиммате. Наша Газета предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с новым директором театра, для которого этот сезон в Цюрихе – первый.

Жизнь в Швейцарии

Аббатство Отрив: как «читать» средневековую архитектуру?

Заррина Салимова, Фрибург

Аббатская церковь Святой Марии открылась после четырех лет реконструкции – прекрасный повод узнать побольше об этой жемчужине цистерцианской архитектуры в Швейцарии.

Кто не боится «Большого брата»?

Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.

Осторожно: поддельные средства для похудения!

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждает о росте числа поддельных, вводящих в заблуждение или неразрешенных препаратов для снижения веса.

Говорите ли вы на Apertus?

Ведущие швейцарские вузы EPFL и EPFZ мобилизовали 150 инженеров и профессоров и использовали ресурсы суперкомпьютера Alps для создания суверенной языковой модели, лежащей в основе услуг ИИ. У Apertus глобальные амбиции, и в скором времени его сможет опробовать каждый.

Matthias Schulz : « Il ne faut pas s’en prendre aux artistes ! »

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

