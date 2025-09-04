Новости Нашей Газеты

Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло?
Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.
Ведущие швейцарские вузы EPFL и EPFZ мобилизовали 150 инженеров и профессоров и использовали ресурсы суперкомпьютера Alps для создания суверенной языковой модели, лежащей в основе услуг ИИ. У Apertus глобальные амбиции, и в скором времени его сможет опробовать каждый.