Новости Нашей Газеты

Беспорядки в Лозанне и расизм полицейских

Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло?

Всего просмотров: 2400
Кто не боится «Большого брата»?

Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.

Всего просмотров: 1428

Говорите ли вы на Apertus?

Ведущие швейцарские вузы EPFL и EPFZ мобилизовали 150 инженеров и профессоров и использовали ресурсы суперкомпьютера Alps для создания суверенной языковой модели, лежащей в основе услуг ИИ. У Apertus глобальные амбиции, и в скором времени его сможет опробовать каждый.

Всего просмотров: 542
Какое наследие мы защищаем?

Под таким девизом 13 и 14 сентября 2025 пройдут в Швейцарии 32-е Европейские дни наследия. На этот раз в центре внимания организаторов оказалась архитектура.

Всего просмотров: 767