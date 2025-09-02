Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

Политика

Беседы в доме Ваттвилей и их эхо

Надежда Сикорская, Берн

29 августа 2025 года в одной из представительских резиденций Швейцарской Конфедерации прошла встреча в закрытом режиме в присутствии всех членов Федерального совета и представителей ведущих политических партий. В центре внимания участников были торговые отношения между Швейцарией и США, а также реализация стратегии Федерального совета в области вооружений. Сдержанность официальных сообщений компенсируется откровенностью СМИ.

Подробнее
Экономика

Налоговые льготы для богачей в кантоне Во не соответствовали закону

Заррина Салимова, Лозанна

Независимые эксперты выявили нарушения в водуазской системе налогообложения в период с 2009 по 2021 годы. Остается неясным, насколько велики убытки и кто несет за это ответственность.

Подробнее
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 100.7
Погода
Афиша
1000
Гидроэнергетика
Théâtre Spektakel de Zurich

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Сейчас читают
Кто не боится «Большого брата»?

Как уже известно нашим читателям, 28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. О сути второго вопроса мы уже рассказывали, так что поговорим сегодня о первом.

Всего просмотров: 675
Что не так с рекламой Swatch?

Столкнувшись с обвинениями в расизме в Китае, швейцарская часовая марка отозвала рекламную кампанию по всему миру.

Всего просмотров: 1921
Осторожно: поддельные средства для похудения!

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждает о росте числа поддельных, вводящих в заблуждение или неразрешенных препаратов для снижения веса.

Всего просмотров: 553