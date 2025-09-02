Политика Беседы в доме Ваттвилей и их эхо Надежда Сикорская, Берн 29 августа 2025 года в одной из представительских резиденций Швейцарской Конфедерации прошла встреча в закрытом режиме в присутствии всех членов Федерального совета и представителей ведущих политических партий. В центре внимания участников были торговые отношения между Швейцарией и США, а также реализация стратегии Федерального совета в области вооружений. Сдержанность официальных сообщений компенсируется откровенностью СМИ. Подробнее