Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Политика
Беседы в доме Ваттвилей и их эхоНадежда Сикорская, Берн
29 августа 2025 года в одной из представительских резиденций Швейцарской Конфедерации прошла встреча в закрытом режиме в присутствии всех членов Федерального совета и представителей ведущих политических партий. В центре внимания участников были торговые отношения между Швейцарией и США, а также реализация стратегии Федерального совета в области вооружений. Сдержанность официальных сообщений компенсируется откровенностью СМИ.
Экономика
Налоговые льготы для богачей в кантоне Во не соответствовали законуЗаррина Салимова, Лозанна
Независимые эксперты выявили нарушения в водуазской системе налогообложения в период с 2009 по 2021 годы. Остается неясным, насколько велики убытки и кто несет за это ответственность.