Новости Нашей Газеты
Главное на сегодня.
Экономика
Двенадцать проектов по восстановлению УкраиныЗаррина Салимова, Берн
Каким образом частный сектор Швейцарии будет участвовать в реконструкции разрушенной войной страны?
Жизнь в Швейцарии
Беспорядки в Лозанне и расизм полицейскихНадежда Сикорская, Лозанна
Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло?