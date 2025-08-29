Новости Нашей Газеты

Жизнь в Швейцарии Беспорядки в Лозанне и расизм полицейских Надежда Сикорская, Лозанна Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло? Подробнее