Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.

Экономика

Двенадцать проектов по восстановлению Украины

Заррина Салимова, Берн

Каким образом частный сектор Швейцарии будет участвовать в реконструкции разрушенной войной страны?

Подробнее
Жизнь в Швейцарии

Беспорядки в Лозанне и расизм полицейских

Надежда Сикорская, Лозанна

Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло?

Подробнее
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 100.21
Погода
Афиша
1000
Гидроэнергетика
Théâtre Spektakel de Zurich

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Реформа налогообложения жилой недвижимости: за и против

28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. Начнем подготовку к этому исполнению гражданского долга со второго вопроса, представляющегося более проблематичным.

Всего просмотров: 1665
Сейчас читают
Что не так с рекламой Swatch?

Столкнувшись с обвинениями в расизме в Китае, швейцарская часовая марка отозвала рекламную кампанию по всему миру.

Всего просмотров: 758
Беспорядки в Лозанне и расизм полицейских

Смерть семнадцатилетнего подростка в результате аварии на скутере вызвала агрессивную реакцию и привела к столкновениям молодых людей с полицией. С другой стороны, выяснилось, что и полиция не белая и пушистая. Что же произошло?

Всего просмотров: 267