Новости Нашей Газеты

Программа женевского театрального фестиваля «La Batie» в этом году будет максимально междисциплинарной, но все же особое место в ней отведено танцу и прежде всего творчеству Бориса Шармаца. Рассказываем о нем и о том, на какие спектакли в танцевальной программе стоит обратить особое внимание.