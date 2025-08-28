Новости Нашей Газеты

Программа женевского театрального фестиваля «La Batie» в этом году будет максимально междисциплинарной, но все же особое место в ней отведено танцу и прежде всего творчеству Бориса Шармаца. Рассказываем о нем и о том, на какие спектакли в танцевальной программе стоит обратить особое внимание.
28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. Начнем подготовку к этому исполнению гражданского долга со второго вопроса, представляющегося более проблематичным.
Роман «Белая дама» живущего в Германии русскоязычного писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc. Его можно купить в книжных магазинах Швейцарии, Франции, Бельгии и Канады уже сегодня.