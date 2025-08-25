Новости Нашей Газеты

«Укрепить привлекательность Швейцарии как места для ведения бизнеса»

Надежда Сикорская, Берн

Такая задача была поставлена Федеральным советом на его заседании 20 августа в условиях сложившейся неординарной ситуации.

Жизнь в Швейцарии

Реформа налогообложения жилой недвижимости: за и против

Надежда Сикорская, Берн

28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. Начнем подготовку к этому исполнению гражданского долга со второго вопроса, представляющегося более проблематичным.

Мавр сделал свое дело?

Решение Федерального суда, вынесенное 30 июля, вновь вынесло на поверхность спор о том, как правильнее подходить к «неудобной» истории: объяснять ее или просто «замазывать»?

