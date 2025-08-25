Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
|
Экономика
«Укрепить привлекательность Швейцарии как места для ведения бизнеса»Надежда Сикорская, Берн
Такая задача была поставлена Федеральным советом на его заседании 20 августа в условиях сложившейся неординарной ситуации.
|
Жизнь в Швейцарии
Реформа налогообложения жилой недвижимости: за и противНадежда Сикорская, Берн
28 сентября Швейцария будет голосовать по двум вопросам: введение электронного удостоверения личности (e-ID) и возможность введения кантонального налога на второе жилье. Начнем подготовку к этому исполнению гражданского долга со второго вопроса, представляющегося более проблематичным.