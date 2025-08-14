Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
С 7 августа швейцарские товары облагаются в США тарифами в размере 39%. Что это значит для швейцарской экономики? И какие меры планируют принять швейцарские власти?
Горная деревня в кантоне Граубюнден обзавелась оригинальной архитектурной постройкой, а заодно и театром.
Швейцарский полковник был отстранен от своих обязанностей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за передачу документа российской делегации.
Возрождением когда-то известного бренда занимается предприниматель Роберто Мартулло, зять бывшего идейного вдохновителя правоконсервативной Народной партии Швейцарии Кристофа Блохера.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвергся критике после того, как стало известно о его «платежах солидарности» в пользу российских клубов.