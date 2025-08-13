Новости Нашей Газеты

«Король» из Бургдорфа

Что представляет собой Йонас Лаувинер, провозгласивший себя швейцарским «королем»?

Пошлины Трампа: есть ли у Швейцарии план Б?

С 7 августа швейцарские товары облагаются в США тарифами в размере 39%. Что это значит для швейцарской экономики? И какие меры планируют принять швейцарские власти?

С кем солидарен УЕФА?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвергся критике после того, как стало известно о его «платежах солидарности» в пользу российских клубов.

Инцидент в ОБСЕ

Швейцарский полковник был отстранен от своих обязанностей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за передачу документа российской делегации.

