Новости Нашей Газеты

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Экономика

UBS удвоил прибыль

Заррина Салимова, Цюрих

Квартальный отчет UBS, прогресс в интеграции Credit Suisse и требование уважения – мы продолжаем следить за новостями, связанными с крупнейшим банком Швейцарии.

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Культура

Theater Spektakel в Цюрихе: рекомендации к просмотру

Ника Пархомовская, Цюрих

Цюрихский Theater Spektakel был и остается главным фестивалем лета - по крайней мере, для тех, кто живет в немецкоязычной части Швейцарии и интересуется современным театром во всех его проявлениях. Рассказываем о наиболее интересных событиях фестивальной программы этого года.

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