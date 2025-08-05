Новости Нашей Газеты

Культура Theater Spektakel в Цюрихе: рекомендации к просмотру Ника Пархомовская, Цюрих Цюрихский Theater Spektakel был и остается главным фестивалем лета - по крайней мере, для тех, кто живет в немецкоязычной части Швейцарии и интересуется современным театром во всех его проявлениях. Рассказываем о наиболее интересных событиях фестивальной программы этого года. Подробнее