Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Экономика
UBS удвоил прибыльЗаррина Салимова, Цюрих
Квартальный отчет UBS, прогресс в интеграции Credit Suisse и требование уважения – мы продолжаем следить за новостями, связанными с крупнейшим банком Швейцарии.
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Культура
Theater Spektakel в Цюрихе: рекомендации к просмотруНика Пархомовская, Цюрих
Цюрихский Theater Spektakel был и остается главным фестивалем лета - по крайней мере, для тех, кто живет в немецкоязычной части Швейцарии и интересуется современным театром во всех его проявлениях. Рассказываем о наиболее интересных событиях фестивальной программы этого года.