Новости Нашей Газеты

Жизнь в Швейцарии «Пятая графа» в швейцарском паспорте Надежда Сикорская, Берн Перед вами – третий предпраздничный материал, посвященный Национальному дню Швейцарии, который мы будем отмечать завтра. Речь в нем пойдет об одной швейцарской особенности, на которую редко обращают внимание, а ведь она символична. Подробнее