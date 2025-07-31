Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
«Пятая графа» в швейцарском паспортеНадежда Сикорская, Берн
Перед вами – третий предпраздничный материал, посвященный Национальному дню Швейцарии, который мы будем отмечать завтра. Речь в нем пойдет об одной швейцарской особенности, на которую редко обращают внимание, а ведь она символична.
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Культура
Что смотреть в Локарно?Заррина Салимова, Локарно
Кинофестиваль в Локарно пройдет с 6 по 16 августа. Какие конкурсные фильмы стоит посмотреть любителям кино? Кто получит почетные награды? И почему разгорелся спор по поводу конструкции экрана на Пьяцца Гранде?