Новости Нашей Газеты

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Жизнь в Швейцарии

«Пятая графа» в швейцарском паспорте

Надежда Сикорская, Берн

Перед вами – третий предпраздничный материал, посвященный Национальному дню Швейцарии, который мы будем отмечать завтра. Речь в нем пойдет об одной швейцарской особенности, на которую редко обращают внимание, а ведь она символична.  

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Культура

Что смотреть в Локарно?

Заррина Салимова, Локарно

Кинофестиваль в Локарно пройдет с 6 по 16 августа. Какие конкурсные фильмы стоит посмотреть любителям кино? Кто получит почетные награды? И почему разгорелся спор по поводу конструкции экрана на Пьяцца Гранде?

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В преддверии Национального дня Швейцарии, отмечаемого 1 августа, мы решили рассказать вам о трех особенностях нашей маленькой страны, лежащих, казалось бы, на поверхности, но если копнуть… Начнем с самого заметного – с флага, который у Швейцарии всегда правильной ориентации.

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Предлагаем вашему вниманию второй материал, приуроченный к Национальному дню Швейцарии, отмечаемому 1 августа.

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